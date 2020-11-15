Продолжается пятый тур Лиги наций в дивизионе С. Первую победу сегодня одержал будущий соперник сборной Украины на Евро-2020.

Лига наций, дивизион С

Группа 2

Северная Македония – Эстония – 2:1

Голы: Тричковски, 29, Стояновски, 68 – Саппинен, 52

Северная Македония на днях впервые в истории пробилась на чемпионат Европы, где станет соперником сборной Украины. Сегодня балканцы в Лиге наций принимали Эстонию, играя без своей легенды Горана Пандева.

Македонцы выиграли первый тайм благодаря голу Тричковски, а сразу после перерыва пропустили красивый гол. Саппинен снял паутину с дальней "девятки".

Хозяева спустили шквал атак на чужие владения, однако в воротах Эстонии прекрасно действовал 18-летний голкипер лондонского Арсенала Карл Хейн. Он парировал удары Трайковски, Ристовски, Николова и Дорьева, а в общем осуществил 7 сейвов (потянул 5 выстрелов из пределов штрафной).

В итоге Северная Македония вырвала победу – Эльмас вырезал роскошную подачу внешней стороной стопы, а Стояновски переправил мяч в сетку.

Балканцы победили, набрали 9 очков и закрепились на первом месте группы. Эстония с 2 пунктами осталась последней.

В составе эстонцев весь матч отыграл защитник Десны Йоонас Тамм. Он стал настоящим королем второго этажа – выиграл 10 из 14 верховых дуэлей.

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