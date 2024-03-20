Збірна України U-19 розпочинає боротьбу за вихід на чемпіонат Європи. Посилання на онлайн-трансляцію поєдинку з македонцями шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Матч еліт-раунду відбору Євро-2024 (U-19) між Північною Македонією і Україною стартує о 15:00 за київським часом. Зустріч відбудеться у Скоп'є.

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Де дивитися Північна Македонія – Україна? Поєдинок транслюватиме YouTube-канал Футбольної федерації Македонії. Також гру можна подивитись у цій новині на "Футбол 24".

Нагадаємо, українці під керівництвом Олега Кузнецова посіли перше місце у своїй групі кваліфікаційного раунду. Далі збірна України U-19 працюватиме під наглядом Дмитра Михайленка. Аби пробитися до фінальної частини чемпіонату Європи, "синьо-жовтим" необхідно посісти перше місце в суперництві зі збірними Швейцарії, Північної Македонії та Латвії.

У матчі з північномакедонцями очікується дебют у футболці збірної форварда Уотфорда Крістіана Шевченка (сина президента УАФ і володаря "Золотого м'яча" Андрія Шевченка), який лише нещодавно отримав українське громадянство.

До слова, на Євро-2024 вийдуть переможці семи груп, які приєднаються до господаря, Північної Ірландії. Фінальна стадія, яка проходитиме з 15 по 28 липня 2024 року, стане відбором від УЄФА на чемпіонат світу 2025 року (U-20).

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