Піваріч визначився з клубом, на який готовий проміняти Динамо

Схоже, захисник Динамо Йосіп Піваріч проводить останній сезон в київському клубі.

Йосіп Піваріч найближчим часом повернеться у загребське Динамо, повідомляє Meta-Ratings.

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Чинний контракт 31-річного хорвата завершується після закінченння нинішнього сезону, тому він може дістатисть загребцям безкоштовно. Нагадаємо, Йосіп вже захищав кольори Динамо Загреб у 2012-2017 роках.

У нинішньому сезоні УПЛ Піваріч провів лише один матч. Гравець потерпав від травми коліна.

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