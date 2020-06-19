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Піваріч визначився з клубом, на який готовий проміняти Динамо

08:28 - Читать на русском
Піваріч визначився з клубом, на який готовий проміняти Динамо
Йосіп Піваріч / Фото ФК Динамо

Схоже, захисник Динамо Йосіп Піваріч проводить останній сезон в київському клубі.

Йосіп Піваріч найближчим часом повернеться у загребське Динамо, повідомляє Meta-Ratings.

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Чинний контракт 31-річного хорвата завершується після закінченння нинішнього сезону, тому він може дістатисть загребцям безкоштовно. Нагадаємо, Йосіп вже захищав кольори Динамо Загреб у 2012-2017 роках.

У нинішньому сезоні УПЛ Піваріч провів лише один матч. Гравець потерпав від травми коліна.

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Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Йосіп Йосіп Піваріч Динамо Загреб Динамо Загреб
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