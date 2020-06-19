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Пиварич определился с клубом, на который готов променять Динамо

09:04 - Читати українською
Пиварич определился с клубом, на который готов променять Динамо
Йосип Пиварич / Фото ФК Динамо

Похоже, защитник Динамо Йосип Пиварич проводит последний сезон в киевском клубе.

Йосип Пиварич в ближайшее время вернется в загребское Динамо, сообщает Meta-Ratings.

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Действующий контракт 31-летнего хорвата завершается после окончания нынешнего сезона, поэтому он может достаться загребцам бесплатно. Напомним, Йосип уже защищал цвета Динамо Загреб в 2012-2017 годах.

В нынешнем сезоне УПЛ Пиварич провел только один матч. Игрок страдал от травмы колена.

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