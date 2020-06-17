Минай – Динамо: Піваріч оцінив своє повернення на поле після тривалої перерви

Захисник Динамо Йосіп Піваріч поділився амбіціями киян у Кубку України після матчу проти Миная.

"По-перше, хочу привітати команду з перемогою і виходом у фінал. Це найголовніше. Особисто я щасливий, що зіграв після тривалої перерви. Добре, що все вийшло. Завжди можна зіграти краще, але головне – те, що ми в фіналі.

Минай – Динамо – 0:2 –відео голів та огляд матчу

Підтримка уболівальників відчувалася, хоча і знаємо, що глядачів не повинно бути. Але коли фанати приїжджають – відразу краще почуваєшся. З ким хотів би зіграти в фіналі? Не знаю. Все в наших руках і ногах. Упевнений в тому, що наша команда найкраща. Нам просто треба виграти Кубок", – цитує Піваріча офіційний сайт киян.

Нагадаємо, хорват провів більше трьох місяців поза грою через травму коліна.

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