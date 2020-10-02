Захисник Йосіп Піваріч після відходу з київського Динамо вирішив повернутись у рідні пенати.

Хорватська Локомотива оголосила про підписання Йосіпа Піваріча, який вже виступав за команду з 2009 по 2011 роки, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Деталі трансферу не розголошуються, однак Піваріч може дебютувати за команду вже у сьогоднішньому матчі проти Істри.

Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що Динамо не буде продовжувати контракт віце-чемпіона світу. Влітку 2017 року кияни заплатили загребському Динамо за оборонця 2 млн євро. Хорват страждав від постійних травм, які завадили йому закріпитися в основі "біло-синіх" – всього 47 матчів за весь час. У минулому сезоні Піваріч провів три гри, результативними діями не відзначався.

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