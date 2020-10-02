Защитник Йосип Пиварич после ухода из киевского Динамо решил вернуться в родные пенаты.

Хорватская Локомотива объявила о подписании Йосипа Пиварича, который уже выступал за команду с 2009 по 2011 годы, сообщает официальный твиттер клуба.

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Детали трансфера не разглашаются, однако Пиварич может дебютировать за команду уже в сегодняшнем матче против Истры.

Напомним, 31 июля стало известно, что Динамо не будет продлевать контракт вице-чемпиона мира. Летом 2017 киевляне заплатили загребскому Динамо за защитника 2 млн евро. Хорват страдал от постоянных травм, которые помешали ему закрепиться в основе "бело-синих" – всего 47 матчей за все время. В прошлом сезоне Пиварич провел три игры, результативными действиями не отличался.

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