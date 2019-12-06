Піваріч готується до матчу проти Зорі – хорват не грав за Динамо більше року

Захисник Динамо Йосіп Піваріч тренувався в загальній групі команди перед матчем 17-го туру чемпіонату України проти Зорі.

Хорват був у списку з 24-х гравців, які провели повноцінне тренування. Також з командою без обмежень працював Денис Попов, інформує прес-служба Динамо.

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Не виключено, що Піваріч вийде проти Зорі у стартовому складі, оскільки основний лівий захисник киян Віталій Миколенко отримав пошкодження в матчі з Олімпіком і поки займається за індивідуальною програмою.

У нинішньому сезоні Піваріч не зіграв жодного матчу за першу команду Динамо. В останній раз хорват виходив в основному складі біло-синіх більше року тому – 3 листопада 2018-го проти Шахтаря (1:2).

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Нагадаємо, Динамо прийме Зорю в неділю, 8 грудня. Наразі кияни посідають друге місце в УПЛ, випереджаючи луганців на два очки.