Попов назвав результат, який влаштує Динамо у матчі проти Зорі

Захисник Динамо Денис Попов поділився очікуваннями перед матчем 17 туру УПЛ проти Зорі.

"Почуваюся нормально, вже працюю в загальній групі і разом з усіма готуюся до недільного матчу з Зорею.

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Звичайно, буде хороша і складна гра. Проти Зорі нам потрібна тільки перемога, адже суперники перебувають недалеко від нас в турнірній таблиці. У Зорі багато орендованих з Динамо, є вихованці нашого клубу – це хороші гравці. Деякі з орендованих футболістів не мають права грати в матчі проти Динамо, а ті, які зможуть вийти на поле, думаю, захочуть себе проявити", – цитує Попова офіційний сайт Динамо.

Після 16 турів Динамо посідає другу сходинку УПЛ, маючи у своєму активі 33 очки. Зоря йде слідом, поступаючись лише двома пунктами.

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