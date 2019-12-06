toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ АРСЕНАЛ - БРАЙТОН ШАХТАР - ОЛІМПІК

Попов назвав результат, який влаштує Динамо у матчі проти Зорі

08:26 19 Читать на русском
Попов назвав результат, який влаштує Динамо у матчі проти Зорі
Денис Попов / Фото ФК Динамо

Захисник Динамо Денис Попов поділився очікуваннями перед матчем 17 туру УПЛ проти Зорі.

 

"Почуваюся нормально, вже працюю в загальній групі і разом з усіма готуюся до недільного матчу з Зорею.

Динамо – Зоря: Караваєв оцінив свою колишню команду перед центральним матчем 17 туру УПЛ

Звичайно, буде хороша і складна гра. Проти Зорі нам потрібна тільки перемога, адже суперники перебувають недалеко від нас в турнірній таблиці. У Зорі багато орендованих з Динамо, є вихованці нашого клубу – це хороші гравці. Деякі з орендованих футболістів не мають права грати в матчі проти Динамо, а ті, які зможуть вийти на поле, думаю, захочуть себе проявити", – цитує Попова офіційний сайт Динамо.

Після 16 турів Динамо посідає другу сходинку УПЛ, маючи у своєму активі 33 очки. Зоря йде слідом, поступаючись лише двома пунктами.

"Вражаючий трансфер у топ-клуб": європейські ЗМІ про новачка Динамо – син скандального гравця забивав Англії

blog_ava
Санжар перевів трьох гравців у дубль
07:30
1105
Теги
Динамо Динамо Денис Попов Денис Попов Динамо - Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
22
хв
Шахтар
19:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук