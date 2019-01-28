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Піваріч буде прооперований у Барселоні

20:15 176 Читать на русском
Піваріч буде прооперований у Барселоні
Йосіп Піваріч / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Йосіп Піваріч зазнав важкої травми і буде прооперований у Барселоні.

"Йосіп отримав травму колінного суглоба, йому була зроблена магніто-резонансна томографія (МРТ), яка показала, що футболісту знадобиться діагностична та лікувальна артроскопія.

Піваріч вибув до кінця сезону через травму

Цю процедуру Піварічу зроблять упродовж найближчих двох тижнів у Барселоні у клініці Кірон професора Рамона Кугата. До цього висококваліфікованого фахівця вже не раз зверталися інші динамівці, які потребували медичної допомоги.

За результатами артроскопії можна буде говорити про термін відновлення і реабілітації Піваріча та строки його повернення до тренувань", – цитує лікаря Динамо Леоніда Миронова офіційний сайт клубу.

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Теги
Динамо Динамо Леонід Миронов Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч
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