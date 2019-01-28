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Пиварич будет прооперирован в Барселоне

28 января 20:15 129 Читати українською
Пиварич будет прооперирован в Барселоне
Йосип Пиварич / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Йосип Пиварич получил тяжелую травму и будет прооперирован в Барселоне.

"Йосип получил травму коленного сустава, ему была сделана магнитно-резонансная томография (МРТ), которая показала, что футболисту понадобится диагностическая и лечебная артроскопия.

Пиварич выбыл до конца сезона из-за травмы

Эту процедуру Пиваричу сделают в течение ближайших двух недель в Барселоне в клинике Кирон профессора Рамона Кугата. К этому высококвалифицированному специалисту уже не раз обращались другие динамовцы, которые нуждались в медицинской помощи.

По результатам артроскопии можно будет говорить о сроках восстановления и реабилитации Пиварича и сроках его возвращения к тренировкам", – цитирует врача Динамо Леонида Миронова официальный сайт клуба.

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Теги
Йосип Пиварич Йосип Пиварич Динамо Киев Динамо Киев Леонид Миронов
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