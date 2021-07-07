Майбутнє донецького клубу в еліті залишається під питанням. Ситуацію з його долею прокоментував виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Вчора ми спілкувалися з представниками Олімпіка. Наразі у них питання остаточно ще не вирішене.

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Так, ми всі в пресі читаємо, що на 99% (донеччани не гратимуть в УПЛ – Футбол 24), на 90%, але поки офіційну позицію клубу ми не отримали. Відправили їм запит – чекаємо відповіді. Є певний термін, до якого вони повинні ухвалити рішення про участь у прийдешньому чемпіонаті.

Наступного тижня мають відбутися збори клубів, і це питання, якщо буде необхідність, будуть розглядати. Виконавчому комітету УАФ буде надана пропозиція щодо остаточного складу учасників УПЛ на наступний сезон", – заявив Дикий в ефірі Футбол News.

Нагадаємо, Олімпік виступає в УПЛ з 2014 року. Минулого сезону донецька команда посіла передостанню сходинку у турнірній таблиці УПЛ.

Раніше КДК УАФ ухвалив рішення заборонити президенту Олімпіка Владиславу Гельзіну займатися будь-якою футбольною діяльністю п'ять років. Причиною стала скандальна поведінка бізнесмена після матчу з Шахтарем.

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