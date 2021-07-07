Будущее донецкого клуба в элите остается под вопросом. Ситуацию с его судьбой прокомментировал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

"Вчера мы общались с представителями Олимпика. Сейчас у них вопрос окончательно еще не решен.

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Да, мы все в прессе читаем, что на 99% (дончане не будут играть в УПЛ – Футбол 24), на 90%, но пока официальной позиции клуба мы не получили. Отправили им запрос – ждем ответа. Есть определенный срок, до которого они должны принять решение об участии в следующем чемпионате.

На следующей неделе должно состояться собрание клубов, и этот вопрос, если будет необходимость, будет рассматриваться. Исполнительному комитету УАФ будет предоставлено ​​предложение по окончательному состава участников УПЛ на следующий сезон", – заявил Дикий в эфире Футбол News.

Напомним, Олимпик выступает в УПЛ с 2014 года. В прошлом сезоне донецкая команда заняла предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее КДК УАФ принял решение запретить президенту Олимпика Владиславу Гельзину заниматься любой футбольной деятельностью пять лет. Причиной стало скандальное поведение бизнесмена после матча с Шахтером.

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