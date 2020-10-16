"У кожній країні люди відрізняються. Від чого це залежить, складно сказати. Можливо, на норвежців відбивається відсутність сонця протягом дуже тривалого часу. У Норвегії практично постійно похмуро. Бувало, що з тобою можуть дуже мило спілкуватися, посміхатися, а на наступний день пройти і навіть не привітатися. Виглядає досить химерно. І це абсолютно нормальна ситуація. Польща в цьому плані набагато ближча до нас по духу.

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Хоча бували і, навпаки, приклади несподіваної чемності. Коли ми грали проти Мольде, після матчу до мене і інших легіонерів підійшов тодішній тренер команди Уле Гуннар Сульшер і поцікавився, як ми почуваємося в Норвегії, чи подобається. Ми дуже добре поспілкувалися. Він навіть перервав для цього інтерв'ю. Було приємно. До речі, тоді в запасі у них вже перебував юний Ерлінг Холанд.

Підводячи підсумок, у мене залишилося багато хороших друзів у Норвегії. З багатьма ми досі підтримуємо зв'язок. Команда, в якій я виступав – Буде-Глімт – зараз з великим відривом лідирує в чемпіонаті, а їхній молодий талант (Єнс Хауге. – примітка), який робив перші кроки в основній команді на моїх очах, недавно підписав контракт з Міланом", – цитує Бабенка прес-служба Олімпіка.

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