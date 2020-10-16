"В каждой стране люди отличаются. От чего это зависит? Сложно сказать. Возможно, на норвежцах отражается отсутствие солнца на протяжении очень долгого времени. В Норвегии практически постоянно пасмурно. По крайне мере, мы с женой пришли именно к такому выводу. Бывало, что с тобой могут очень мило общаться, улыбаться, а на следующий день пройти и даже не поздороваться. Выглядит довольно причудливо. И это совершенно нормальная ситуация. Польша в этом плане гораздо более близка к нам по духу.

Милан подписал молодого форварда, от которого пострадал в Лиге Европы

Хотя бывали и, напротив, примеры неожиданной учтивости. Когда мы играли против Мольде, после матча ко мне и другим легионерам подошел тренировавший их тогда Уле Гуннар Сульшер и поинтересовался, как мы себя чувствуем в Норвегии, все ли нравится. Мы очень хорошо пообщались. Он даже прервал для этого интервью. Было приятно. Кстати, тогда в запасе у них уже находился юный Холанд.

Подводя итог, у меня осталось много хороших друзей в Норвегии. Со многими мы до сих пор поддерживаем связь. Команда, в которой я выступал – Будё-Глимт – сейчас с большим отрывом лидирует в чемпионате, а их молодой талант, который делал первые шаги в основной команде на моих глазах, недавно подписал контракт с Миланом", – цитирует Бабенко пресс-служба Олимпика.

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