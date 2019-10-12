Після другого гола ми почали думати про матч з Україною, – Сантуш прокоментував перемогу над збірною Люксембургу

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш підсумував виступ своєї команди у матчі відбору Євро-2020 проти Люксембургу.

"У перші 25 хвилин зустрічі ми діяли дуже добре, були дуже динамічними і створювали гольові моменти.

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Потім ми втратили глибину, і Люксембург відчував себе комфортніше, хоч і не створював небезпеки біля наших воріт. Ми добре почали другий тайм. Думаю, ми впевнено контролювали хід зустрічі, а після другого м'яча гравці почали думати про майбутній матч з Україною", – цитує Сантуша офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч між Україною та Португалією відбудеться 14 жовтня на НСК Олімпійський. Наразі команди розділяє п'ять очок, але у піренейців є одна гра в запасі.

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