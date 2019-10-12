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После второго гола мы начали думать о матче с Украиной, – Сантуш прокомментировал победу над сборной Люксембурга

09:37 80 Читати українською
После второго гола мы начали думать о матче с Украиной, – Сантуш прокомментировал победу над сборной Люксембурга
Фернанду Сантуш / Сайт УЕФА

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подытожил выступление своей команды в матче отбора Евро-2020 против Люксембурга.

 

"В первые 25 минут встречи мы действовали очень хорошо, были очень динамичными и создавали голевые моменты.

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Затем мы потеряли глубину, и Люксембург чувствовал себя комфортнее, хоть и не создавал опасности у наших ворот. Мы хорошо начали второй тайм. Думаю, мы уверенно контролировали ход встречи, а после второго мяча игроки начали думать о предстоящем матче с Украиной", – цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между Украиной и Португалией состоится 14 октября на НСК Олимпийский. Сейчас команды разделяет пять очков, но у пиренейцев есть одна игра в запасе.

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Евро-2020 Португалия Португалия Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Украина - Португалия Португалия - Люксембург
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