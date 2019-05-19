Компані написав фанатам відкритий лист – ветеран завершив виступи за Манчестер Сіті

Капітан англійського Манчестер Сіті Венсан Компані емоційно попрощався з уболівальниками "містян". Бельгієць вирішив піти з команди після завоювання треблу в сезоні, що минає.

"Ми щойно стали свідками неймовірного сезону. Мого 11-го як "блакитного". І я не можу повірити, що пишу це, та мого останнього в статусі гравця Сіті. Багато разів я уявляв цей день, кілька років відчувалося, що кінець вже близько, та далі здається нереальним.

Компані офіційно покидає Манчестер Сіті

Ман Сіті дав мені все. Я намагався віддати взамін усе, що міг. Як часто хтось отримує шанс завершити такий важливий розділ, представляючи клуб із такими великими історією і традиціями, в настільки приголомшливому стилі? Настав мій час іти.

Пам'ятаю безмежну доброту, якою мене оточили в Манчестері. Ніколи не забуду вболівальників Сіті, які були поруч у хороші часи й, особливо. в погані. Попри все ви підтримували мене та надихали не здаватися", – написав Компані в своєму Facebook.

Ветеран перейшов до Манчестер Сіті в 2008 році й здобув із "містянами" 12 трофеїв, серед них – 4 титули чемпіонів Англії. Саме він феноменальним голом Лестеру наблизив чемпіонство Манчестер Сіті в сезоні 2018/19.

Повний текст листа Компані:

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