Андерлехт презентував Компані в статусі граючого тренера

Колишній капітан Манчестер Сіті розпочинає нову сторінку у своїй кар'єрі.

Клуб Євгена Макаренка офіційно презентував зіркового тренера-новачка.

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"За один сезон ми повинні стати кращими, ніж п'ять інших команд. Але я переконаний, що з деякими змінами ми досягнемо успіху. Не хочу вибирати між грою в красивий футбол і боротьбою за чемпіонство. Я хочу і того, і іншого.

Знаю, що цим покладаю на себе велику відповідальність. Хочу бути чесним, я прийшов сюди не для того, щоб бути другим", – заявив Компані в коментарі офіційному сайту команди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 33-річний фахівець в Андерлехті буде поєднувати обов'язки тренера і гравця.