"З великою радістю ми повертаємося на рідну землю. Шкода, що без трофея, але пишаємося першою в історії України путівкою на Олімпіаду. У наших хлопців – велике майбутнє, і я впевнений, що вони ще не раз подарують футбольне свято такого високого рівня нашим уболівальникам.

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Думаю, що вони залишилися задоволеними не лише результатом, а й грою команди, ми могли переконатися й у Румунії, де мали гарну підтримку, і під час зустрічі з юними футболістами в Чернівцях. Приємно дарувати позитивні емоції в такий складний час, але все це лише завдяки ЗСУ, які дають можливість нам займатися улюбленою справою", – цитує тренера офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня поступилася своїм одноліткам з Іспанії у півфіналі Євро-2023 (1:5). Однак "жовто-блакитні" здобули путівку на Олімпіаду вперше в історії України.

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