"Я дуже переживаю за свого кума (Руслана Ротаня, – прим.), дуже люблю Русика. Де сьогодні всі ті, хто хейтили його і казали, що треба міняти? Подивіться, в який футбол грає Ротань.

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Це майбутнє нашого футболу – він та Ребров. У молодіжної та національної збірної дуже хороше покоління. Мене це дуже тішить. Наразі ми на правильному шляху", – сказав Селезньов у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, молодіжна збірна України під керівництвом Ротаня дійшла до півфіналу чемпіонату Європи, де поступилась іспанцям (1:5). Окрім того, "синьо-жовті" вперше в історії пробились на Олімпіаду-2024.

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