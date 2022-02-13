Піке обійшов Пуйоля і увірвався до топ-5 гвардійців Барселони – рекорд Мессі дуже далеко
22:22 - Читать на русском
Жерар Піке оформив особливе досягнення, вийшовши на поєдинок проти Еспаньйола.
Педрі 2’
2’ Педрі
35-річний захисник проводить свій 594-й поєдинок за першу команду "блаугранас".
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Піке обійшов колишнього напарника Карлеса Пуйоля та пробився до топ-5 за всю історію клубу. Попереду залишаються, Бускетс, Іньєста, Хаві і Мессі. До рекорду аргентинця у 778 матчів ще далеченько.
Нагадаємо, Піке виховувався у структурі Барси з 1999 року. З 2004 по 2008-й він виступав за МЮ та Сарагосу, однак потім повернувся на Камп Ноу.
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