35-річний захисник проводить свій 594-й поєдинок за першу команду "блаугранас".

"Послав би всіх нахр*н": Піке розкрив план роботи на посаді президента Барселони

Піке обійшов колишнього напарника Карлеса Пуйоля та пробився до топ-5 за всю історію клубу. Попереду залишаються, Бускетс, Іньєста, Хаві і Мессі. До рекорду аргентинця у 778 матчів ще далеченько.

Нагадаємо, Піке виховувався у структурі Барси з 1999 року. З 2004 по 2008-й він виступав за МЮ та Сарагосу, однак потім повернувся на Камп Ноу.

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