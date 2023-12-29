"Під**аси", – написав 29-річний гравець під фотографіями руйнацій українських міст, які сьогодні постраждали від обстрілів держави-терориста.

Екс-співробітник Шахтаря загинув на війні з Росією – офіційна заява клубу

На жаль, для Петряка це далеко не перша трагедія цієї війни. Ще у травні минулого року Іван втратив тестя. 48-річний герой Іван Петренко віддав життя у боях під Авдіївкою.

На футбольному полі у Петряка також не все гладко. Півзахисник жодного разу не потрапляв до заявки Шахтаря у нинішньому сезоні, а останній офіційний матч проводив 16 березня. Є велика ймовірність, що під час зимової паузи екс-гравець збірної України поїде реанімувати кар'єру в іншому клубі.

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