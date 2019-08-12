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Петряк віддав асист за Фехервар через кілька секунд після виходу на заміну – неймовірні показники українця

13:18 783 Читать на русском
Петряк віддав асист за Фехервар через кілька секунд після виходу на заміну – неймовірні показники українця
Іван Петряк / ФК Фехервар

Півзахисник Ференцвароша Іван Петряк відзначився гольовою передачею в матчі другого туру чемпіонату Угорщини проти Академії Пушкаша.

Іван Петряк з'явився на полі на 79-й хвилині матчу Академія Пушкаша – Фехервар. Попри малу кількість відведеного ігрового часу півзахисник збірної України встиг записати до свого активу результативну дію.

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Вже за кілька секунд після виходу на поле Петряк перехопив м'яч у центр поля та вивів Футача віч-на-віч з голкіпером. Далі справа техніки – рахунок став 2:0, саме з таким результатом поєдинок і завершився.

До слова, Петряк зіграв за Фехервар 91 хвилину в двох матчах чемпіонату Угорщини, але віддав вже 3 гольові передачі.

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Теги
Українці за кордоном Світ Іван Петряк Іван Петряк Фехервар Фехервар Відеоновини Академія Пушкаша Академія Пушкаша Угорщина
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