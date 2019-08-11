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Фехервар Петряка переграв Академію Пушкаша, Гонвед з Кулачем поступився Пакшу

11 серпня 23:23 86 Читать на русском
Фехервар Петряка переграв Академію Пушкаша, Гонвед з Кулачем поступився Пакшу
Іван Петряк у матчі за Фехервар / фото ФК Фехервар

Завершились матчі 2-го туру чемпіонату Угорщини.

Чемпіонат Угорщини 2019/20, 2 тур

Дебрецен – Кішварда – 4:1

Голи: Шатмарі, 13, Варга, 26, Гарба, 62, Павковіч, 90+4 – Грозав, 27

Пакш – Гонвед – 3:1

Голи: Ремілі, 35, Хан, 45+1, 63 – Мутарі, 76

Вилучення: Батік, 87

Академія Пушкаша – Фехервар – 0:2

Голи: Хусті, 48, (пен.), Футач, 80

Дебрецен вдома розгромив Кішварду. Рахунок відкрив Шатмарі на 13-ій хвилині, а Варга подвоїв перевагу Дебрецена. Грозав одразу забив у відповідь, проте в другому таймі Гарба та Павковіч встановили остаточний рахунок. Відзначимо, що в складі Дебрецена у воротах вийшов український голкіпер Олександр Надь, а у Кішварди зіграли Антон Кравченко та Богдан Мельник.

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Пакш в більшості обіграв Гонвед. Ремілі відкрив рахунок в матчі, а перед самою перервою Хан подвоїв перевагу. В другій половині Хан оформив дубль, а Гонвед зумів відповісти голом престижу у виконанні Мутарі. Під завісу матчу Батік залишив гостей у меншості. Додамо, що Владислав Кулач провів 58 хвилин на полі, але результативними діями не відзначився.

Фехервар на виїзді переграв Акакдемія Пушкаша. У другому таймі Хусті ударом з пенальті відкрив рахунок в матчі, а Футач на 80-ій хвилині подвоїв перевагу гостей. Петряк з'явився на полі на 79-ій хвилині, але не зміг відзначитись забитими голами.

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Світ Іван Петряк Іван Петряк Олександр Надь Олександр Надь Владислав Кулач Владислав Кулач Богдан Мельник Богдан Мельник Українці за кордоном Антон Кравченко Антон Кравченко
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