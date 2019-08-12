Петряк отдал ассист за Фехервар спустя несколько секунд после выхода на замену – невероятные показатели украинца

Полузащитник Ференцвароша Иван Петряк отметился голевой передачей в матче второго тура чемпионата Венгрии против Академии Пушкаша.

Иван Петряк появился на поле на 79-й минуте матча Академия Пушкаша – Фехервар. Несмотря на малое количество отведенного игрового времени, полузащитник сборной Украины успел записать в свой актив результативное действие.

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Уже через несколько секунд после выхода на поле Петряк перехватил мяч в центр поля и вывел Футача одн на один с голкипером. Дальше дело техники – счет стал 2:0, именно с таким результатом поединок и завершился.

К слову, Петряк сыграл за Фехервар 91 минуту в двух матчах чемпионата Венгрии, но отдал уже 3 голевые передачи.

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