Петряк перейшов у Ференцварош, – ЗМІ

ЧС 2018 — 11:16 1803
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"Путін вже йде захоплювати Хорватію". Реакція світових ЗМІ на виліт Росії з ЧС-2018
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Роналду погодився оголосити про свій відхід із Реала, – ЗМІІспанія — 09:56 2228
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"Слава Україні!", – Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу над Росією на ЧС-2018 українцямЧС 2018 — 08:22 6571
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ЧС-2018 прогноз букмекерів – хто фаворити на перемогу перед півфіналамиЧС 2018 — 01:05 13287
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ЧС-2018 Росія – Хорватія: хорвати залишили Росію за бортом Мундіалю та зіграють в 1/2 фіналу проти АнгліїЧС 2018 — 00:55 8280
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