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Петряк перейшов у Ференцварош, – ЗМІ

11:26 750 Читать на русском
Петряк перейшов у Ференцварош, – ЗМІ
Іван Петряк / фото: ФК Шахтар

Шахтар віддав у оренду угорському Ференцварошу півзахисника Івана Петряка.

Хавбек Шахтаря Іван Петряк орендований Ференцварошем. Угода розрахована на один рік, інформує телеканал "Футбол 1".

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Офіційні сайти обох клубів наразі не підтвердили дану інформацію. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що хавбек може перейти у Ференцварош. Також Петряком цікавився Маріуполь. До слова, в минулому сезоні Петряк провів 18 поєдинків за Шахтар в усіх турнірах та забив 2 голи.

Ференцварош в сезоні 2017/18 посів 2 місце в чемпіонаті Угорщини та виступатиме в Лізі Європи 2018/19.

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