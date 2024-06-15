У так званій "групі смерті" стартував перший матч. Іспанія зуміла забити лише на 29 хвилині. Альваро Мората оформив свій сьомий гол за збірну на чемпіонатах Європи. Цей м'яч зробив іспанця найкращим бомбардиром національної команди на Євро.

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До перерви ще двічі іспанці засмутили хорватів. Спочатку Фабіан Руїс записав у свій актив гол, а потім Ламін Ямал асистував на Карвахаля. Варто зауважити, що захисник Реала став найстаршим гравцем, який забивав за Іспанію, а вінгер Барселони наймолодшим футболістом, що віддав асист.

Прекрасний шанс відіграти хоча б один гол у Хорватії виник на 80 хвилині. Арбітр матчу призначив пенальті у ворота "Фуріїї Рохи". Петковіч з 11 метрової позначки не зміг переграти Сімона. М'яч вже ж побував у воротах, але арбітр побачив офсайд. У підсумку Іспанія виграла з рахунком 3:0.