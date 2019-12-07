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Петряк не врятував Фехервар від несподіваної поразки Пакшу – Ференцварош Реброва може піти у відрив

20:44 518 Читать на русском
Петряк не врятував Фехервар від несподіваної поразки Пакшу – Ференцварош Реброва може піти у відрив
Петряк проти Пакша / ФК Фехервар

Завершилися кілька матчів за участю українців у вищому дивізіоні Угорщини. Зокрема, поразок зазнали команди Івана Петряка та Антона Кравченка.

Угорщина, Національний чемпіонат, 15-й тур

Фехервар – Пакш – 0:2

Голи: Сабо, 54, Кенівеш, 79

Уйпешт – Кішварда – 1:0

Гол: Антон Кравченко, 34 (автогол)

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Один із місцевих грандів – Фехервар – несподівано поступився Пакшу на власному полі. "Віді" домінували на полі, але пропустили двічі в другому таймі. Спочатку за гостей забив Янош Сабо, а під завісу поєдинку його заспів підтримав Норберт Кенівеш. Українець Іван Петряк відіграв 75 хвилин за Фехервар.

А в Будапешті справжнім антигероєм став Антон Кравченко. Вихованець дніпровського футболу забив у власні ворота на 34-й хвилині, а цей м'яч так і залишився єдиним до фінального свистка. Центрбек і його співвітчизник Роман Карасюк відіграли усі 90 хвилин.

Незважаючи на поразку, Фехервар залишився другим у турнірній таблиці. В активі команди Петряка 29 очок. На три пункти більше має Ференцварош, який у неділю зустрінеться із Академією Пушкаша. Щоправда, підопічні Сергія Реброва мають ще один матч у запасі й потенційно можуть довести перевагу до 9 очок.

Автогол Кравченка:

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Теги
Світ Українці за кордоном Пакш Пакш Фехервар Фехервар Угорщина Уйпешт Уйпешт Кішварда Кішварда Антон Кравченко Антон Кравченко Іван Петряк Іван Петряк
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