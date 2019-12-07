Маліновський став 5-м українцем, який забивав у Серії А

Руслан Маліновський приєднався до своїх старших співвітчизників, які забивали в італійській Серії А. Півзахисник Аталанти з Бергамо забив Вероні в рамках 15-го туру вищого дивізіону Італії.

Гол-красень від 26-річного українця дозволив йому стати 5-м представником держави, який забивав у Серії А.

Маліновський шедевральним ударом забив дебютний гол за Аталанту в Серії А

До Маліновського це вдалося колишньому хавбеку київського Динамо Олександру Заварову (Ювентус, сезон 1988/89), нинішньому керманичу "біло-синіх" Олексію Михайличенку (Сампдорія, 1990/91), екс-форварду донецького Шахтаря Сергію Ателькіну (Лечче, 1997/98), а також головному тренеру збірної України та володарю "Золотого м'яча" Андрію Шевченку (Мілан, 1999/2000).

Забитий Маліновським м'яч допоміг Аталанті здобути непросту перемогу над Вероною (3:2). Також за "Богиню" забивали Луїс Мурієль і Берат Джімшиті.

Маліновський забив розкішний дебютний гол у Серії А – Аталанта дотиснула Верону перед виїздом в Україну