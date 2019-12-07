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Маліновський став 5-м українцем, який забивав у Серії А

18:55 426 Читать на русском
Маліновський став 5-м українцем, який забивав у Серії А
Маліновський в обіймах Мурієля / Sky Sport

Руслан Маліновський приєднався до своїх старших співвітчизників, які забивали в італійській Серії А. Півзахисник Аталанти з Бергамо забив Вероні в рамках 15-го туру вищого дивізіону Італії.

44’ Руслан Маліновський
64’ Луїс Мурієль
90+3’ Берат Джімшиті
 
Самуель Ді Кармін 23’
Самуель Ді Кармін 57’
Павел Давідовіч 85’
23’ Самуель Ді Кармін
44’ Руслан Маліновський
57’ Самуель Ді Кармін
64’ Луїс Мурієль
85’ Павел Давідовіч
90+3’ Берат Джімшиті

Гол-красень від 26-річного українця дозволив йому стати 5-м представником держави, який забивав у Серії А.

Маліновський шедевральним ударом забив дебютний гол за Аталанту в Серії А

До Маліновського це вдалося колишньому хавбеку київського Динамо Олександру Заварову (Ювентус, сезон 1988/89), нинішньому керманичу "біло-синіх" Олексію Михайличенку (Сампдорія, 1990/91), екс-форварду донецького Шахтаря Сергію Ателькіну (Лечче, 1997/98), а також головному тренеру збірної України та володарю "Золотого м'яча" Андрію Шевченку (Мілан, 1999/2000).

Забитий Маліновським м'яч допоміг Аталанті здобути непросту перемогу над Вероною (3:2). Також за "Богиню" забивали Луїс Мурієль і Берат Джімшиті.

Маліновський забив розкішний дебютний гол у Серії А – Аталанта дотиснула Верону перед виїздом в Україну

Джерело: Футбол 24
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Теги
Українці за кордоном Італія Аталанта - Верона Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Андрій Шевченко Андрій Шевченко Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Олександр Заваров Серія А Сергій Ателькін
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