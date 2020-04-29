Петров розкрив секрет сенсаційної перемоги збірної України U-19 на домашньому Євро

Захисник Колоса Кирило Петров поділився спогадами про перемогу юнацької збірної України на Євро 2009 року.

"Ух і емоції тоді були. У юнацькому віці такі емоції раз у житті бувають. Та взагалі, кожна емоція раз у житті буває. А на тому чемпіонаті, я думаю, не тільки всі хлопці, а і тренери та персонал таких яскравих емоцій до цього не відчували.

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Тоді наша сила саме у команді була. Не в окремих гравцях, а саме у колективі та у нашому тренерському штабі. Юрій Миколайович Калітвінцев нам тоді сказав, що сила завжди не в особистостях, а сила у колективі. Тож, ми виходили і можна сказати "вмирали" на полі один за одного, за свої родини, за свою країну. Так і прийшов результат", – пояснив Петров у інтерв'ю офіційному сайту Колоса.

Нагадаємо, оборонець виховувався у академії Динамо і на Євро поїхав капітаном юнацької збірної України, яка у фіналі сенсаційно здолала Англію 2:0.

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