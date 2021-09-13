"У кар'єрі кожного футболіста трапляються моменти непорозуміння. Тим паче, коли мова йде про амбітного фахівця і гравця високого рівня.

Маліновський сказав, що не хоче залишатись у збірній України, – Петраков

Порада одна: потрібно сідати, обмінюватися думками і домовлятися. Тут другорядне, хто буде ініціатором цієї зустрічі: головне, щоб цей діалог пішов на користь справі.

Пригадується, що коли я тренував Металіст, то Тайсону і Крістальдо не подобалося, що я їх змушував грати в один-два дотики і не перетримувати м'яч. Вони не відразу усвідомили, що від них вимагається, і кожне моє рішення зустрічали невдоволенням. Але все ж консенсус був знайдений. В результаті Тайсон став зіркою Металіста і капітаном команди, а Крістальдо забив більше 40 голів.

Думаю, що і Петраков з Маліновським повинні знайти спільну мову. Тільки хочу їх попередити: часу на розкачку вже немає. Адже вирішальні матчі за путівку на чемпіонат світу вже на носі. А Маліновський потрібен збірній України", – сказав Маркевич у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, у трьох матчах під керівництвом Олександра Петракова український легіонер Аталанти сумарно провів на полі 39 хвилин. Згодом наставник "синьо-жовтих" зізнався, що Маліновський образився на тренера за недостатню кількість ігрового часу і коучу навіть довелось просити вибачення у футболіста.

Маліновський сказав, що не хоче залишатись у збірній України, – Петраков