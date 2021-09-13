"В карьере каждого футболиста бывают моменты недопонимания. Тем более, когда речь идет о амбициозного специалиста и игрока высокого уровня.

Малиновский сказал, что не хочет оставаться в сборной Украины, – Петраков

Совет один: нужно садиться, обмениваться мнениями и договариваться. Здесь второстепенное, кто будет инициатором этой встречи: главное, чтобы этот диалог пошел на пользу делу.

Помнится, что когда я тренировал Металлист, то Тайсону и Кристальдо не нравилось, что я их заставлял играть в одно-два касания и не передерживать мяч. Они не сразу осознали, что от них требуется, и каждое мое решение встречали недовольством. Но все же консенсус был найден. В результате Тайсон стал звездой Металлиста и капитаном команды, а Кристальдо забил более 40 голов.

Думаю, что и Петраков с Малиновским должны найти общий язык. Только хочу их предупредить: времени на раскачку уже нет. Ведь решающие матчи за путевку на чемпионат мира уже на носу. А Малиновский нужен сборной Украины", – сказал Маркевич в комментарии Meta Ratings.

Напомним, в трех матчах под руководством Александра Петракова украинский легионер Аталанты суммарно провел на поле 39 минут. Впоследствии наставник "сине-желтых" признался, что Малиновский обиделся на тренера за недостаточное количество игрового времени и коучу даже пришлось извиняться перед футболистом.

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