Легендарний нападник Динамо Ігор Бєланов прокоментував шанси збірної України на успіх у поєдинку з Фінляндією в рамках відбору до ЧС-2022.

"Виконуючого обов'язки головного тренера національної збірної України Олександра Петракова завжди вважали сильним психологом. Сподіваюся, що і сьогодні він знайде потрібні слова, і його підопічні порадують бійцівськими якостями і прагненням зіграти "через не можу".

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Це стане важливою підмогою і буде простіше довести свою перевагу у виконавській майстерності. Відсутність із різних причин Олександра Зінченка і Руслана Маліновського? Нічого страшного, у нас вистачає якісних виконавців в середній зоні. Так і у молоді з'явиться шанс голосно заявити про себе", – зазначив Бєланов у коментарі meta-ratings.

До слова, і Фінляндія, і Україна мають по 5 набраних очок у активі. Щоправда, фіни ще мають у запасі гру проти Франції. Поєдинок Фінляндія – Україна відбудеться сьогодні, 9 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

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