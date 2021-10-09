Легендарный нападающий Динамо Игорь Беланов прокомментировал шансы сборной Украины на успех в поединке с Финляндией в рамках отбора к ЧМ-2022.

"Исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова всегда считали сильным психологом. Надеюсь, что и сегодня он найдет нужные слова, и его подопечные порадуют бойцовскими качествами и стремлением сыграть "через не могу".

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Это станет важным подспорьем и будет проще доказать свое превосходство в исполнительском мастерстве. Отсутствие по разным причинам Александра Зинченко и Руслана Малиновского? Ничего страшного, у нас хватает качественных исполнителей в средней зоне. Так и у молодежи появится шанс громко заявить о себе", – отметил Беланов в комментарии meta-ratings.

К слову, и Финляндия, и Украина имеют по 5 набранных очков в активе. Правда, финны еще имеют в запасе игру против Франции. Поединок Финляндия – Украина состоится сегодня, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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