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Петраков – про Євро-2018: Знали, що 9 очок дають перевагу при жеребкуванні елітного раунду

13:17 422 Читать на русском
Петраков – про Євро-2018: Знали, що 9 очок дають перевагу при жеребкуванні елітного раунду
Олександр Петраков / фото: ФФУ

Головний тренер збірної України U-19 Олександр Петраков розповів про те, як його команда проходила кваліфікацію до чемпіонату Європи-2018.

"Ми легко пройшли кваліфікацію? Ні, це було дуже важко. Хлопці молодці, ми пройшли це на таких жилах... Коли приїхали в Албанію, була температура під 30 градусів, а у нас тоді вже було 10. Було дуже важко. З Норвегією була абсолютно рівна гра, лише в кінці, за п'ять хвилин ми на контратаці забили. Чорногорію ми виграли, але суперник дуже серйозно боровся.

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Так що кваліфікацію ми пройшли дуже важко. Просто ми з хлопцями знали, що 9 очок дають перевагу при жеребкуванні елітного раунду.

В еліт-раунді рівень футболу вищий, рівень команд. Цей момент перемоги... Напевно, заради цього і живеш. Це було настільки прекрасно! Проходить час і знову хочеться випробувати цей кайф. При цьому хочу сказати, що це повністю заслуга хлопців. Ну і мого тренерського штабу", – цитує Петракова телеканал Футбол 1.

Євро-2018 (U 19)1 тур

Франція U-19 - Україна U-19: Вівторок 17 липня 2018

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