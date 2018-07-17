toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ТРАНСФЕРЫ ЕВРО-2018 (U 19) ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Петраков – о Евро-2018: Знали, что 9 очков дают преимущество при жеребьевке элитного раунда

13:17 51 Читати українською
Петраков – о Евро-2018: Знали, что 9 очков дают преимущество при жеребьевке элитного раунда
Александр Петраков / фото ФФУ

Главный тренер сборной Украины U-19 Александр Петраков рассказал о том, как его команда проходила квалификацию к чемпионату Европы-2018.

"Мы легко прошли квалификацию? Нет, это было очень трудно. Ребята молодцы, мы прошли это на таких жилах... Когда приехали в Албанию, была температура под 30 градусов, а у нас тогда уже было 10. Было очень трудно. С Норвегией была абсолютно равная игра, только в конце, за пять минут мы на контратаке забили. Черногорию мы выиграли, но соперник очень серьезно боролся.

Сборная Украины U-19 стартует на Евро-2018. Все, что стоит знать

Так что квалификацию мы прошли очень тяжело. Просто мы с ребятами знали, что 9 очков дают преимущество при жеребьевке элитного раунда.

В элит-раунде уровень футбола выше, уровень команд. Этот момент победы... Наверное, ради этого и живешь. Это было настолько прекрасно! Проходит время и снова хочется испытать этот кайф. При этом хочу сказать, что это полностью заслуга ребят. Ну и моего тренерского штаба", – цитирует Петракова телеканал Футбол 1.

Евро-2018 (U 19)1 тур

Франция U-19 - Украина U-19: Вторник 17 июля 2018

Франция U-19
- : -
Украина U-19
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Евро-2018 (U 19) Украина U-19 Украина U-19 Франция U-19 - Украина U-19 Украина U-19 - Англия U-19 Украина U-19 - Турция U-19 Сборная Украины Александр Петраков
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
17
мин
Скопье
18:55
Рейнджерс
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук