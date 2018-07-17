Петраков – о Евро-2018: Знали, что 9 очков дают преимущество при жеребьевке элитного раунда

Главный тренер сборной Украины U-19 Александр Петраков рассказал о том, как его команда проходила квалификацию к чемпионату Европы-2018.

"Мы легко прошли квалификацию? Нет, это было очень трудно. Ребята молодцы, мы прошли это на таких жилах... Когда приехали в Албанию, была температура под 30 градусов, а у нас тогда уже было 10. Было очень трудно. С Норвегией была абсолютно равная игра, только в конце, за пять минут мы на контратаке забили. Черногорию мы выиграли, но соперник очень серьезно боролся.

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Так что квалификацию мы прошли очень тяжело. Просто мы с ребятами знали, что 9 очков дают преимущество при жеребьевке элитного раунда.

В элит-раунде уровень футбола выше, уровень команд. Этот момент победы... Наверное, ради этого и живешь. Это было настолько прекрасно! Проходит время и снова хочется испытать этот кайф. При этом хочу сказать, что это полностью заслуга ребят. Ну и моего тренерского штаба", – цитирует Петракова телеканал Футбол 1.