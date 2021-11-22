"Насправді, контракт Петракова ніяк не змінився, що для мене дуже дивно. У нього залишилася та сама маленька зарплата, близько 10 тисяч доларів на місяць. Але, з іншого боку, це логічно, адже завдання ще не виконане.

"Сиділи до другої ночі": Кварцяний розповів, чому Ребров таки не очолив збірну України і як голосували за Петракова

Якщо Петраков вийде на чемпіонат світу, то можна буде говорити про якесь збільшення зарплати. На преміальних Петраков відіб'є собі всю ту зарплату, що недоотримав, у рази", – поділився Болотніков у шоу ТаТоТаке.

Нагадаємо, Олександр Петраков очолив збірну України влітку 2021 року після відходу Андрія Шевченка з посади. "Синьо-жовті" під його керівництвом вибороли право на вихід у стикові матчі кваліфікації ЧС-2022.

Похмілля чемпіонів Європи, фіаско Роналду, несподіванка з Альбіону загрожує Україні – ревю європейського відбору на ЧС