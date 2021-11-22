Петраков сохранил скромную зарплату во главе сборной Украины – наставник может получить немалые бонусы
Журналист Сергей Болотников раскрыл некоторые детали нового контракта главного тренера сборной Украины Александра Петракова.
"На самом деле контракт Петракова никак не изменился, что для меня очень странно. У него осталась та самая маленькая зарплата, около 10 тысяч долларов в месяц. Но, с другой стороны, это логично, ведь задача еще не выполнена.
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Если Петраков выйдет на чемпионат мира, то можно будет говорить о увеличении зарплаты. На премиальных Петраков отобьет себе всю ту зарплату, что недополучил, в разы", – поделился Болотников в шоу ТаТоТаке.
Напомним, Александр Петраков возглавил сборную Украины летом 2021 года после ухода Андрея Шевченко с должности. "Сине-желтые" под его руководством завоевали право на выход в стыковые матчи квалификации ЧМ-2022.
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