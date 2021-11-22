"На самом деле контракт Петракова никак не изменился, что для меня очень странно. У него осталась та самая маленькая зарплата, около 10 тысяч долларов в месяц. Но, с другой стороны, это логично, ведь задача еще не выполнена.

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Если Петраков выйдет на чемпионат мира, то можно будет говорить о увеличении зарплаты. На премиальных Петраков отобьет себе всю ту зарплату, что недополучил, в разы", – поделился Болотников в шоу ТаТоТаке.

Напомним, Александр Петраков возглавил сборную Украины летом 2021 года после ухода Андрея Шевченко с должности. "Сине-желтые" под его руководством завоевали право на выход в стыковые матчи квалификации ЧМ-2022.

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