Петраков з помічниками після перемоги на ЧС U-20 / Сайт УАФ

Новий керманич "орлів" запросив до своєї команди колишніх помічників, повідомляє Динамоманія. Йдеться про Андрія Анненкова, В'ячеслава Руженцева, В'ячеслава Кернозенка, а також менеджера збірної Олексія Некрасова.

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Тренер воротарів Кернозенко зараз працює у Колосі і не горить бажанням поєднувати дві посади, як це раніше було зі збірною України. Анненков, Некрасов і Руженцев зацікавлені у пропозиції Петракова, але перші двоє повинні отримати дозвіл на виїзд з України. Руженцев вже за кордоном, тому без проблем прибуде до Вірменії.

Нагадаємо, дебютний офіційний матч Петракова з новою командою відбудеться 25 березня – домашня зустріч проти Туреччини в рамках відбору на Євро-2024.

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