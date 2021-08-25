Збірну України спіткала кадрова катастрофа з голкіперами перед вересневими поєдинками відбору на чемпіонат світу.

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков довикликав Дениса Бойка з київського Динамо, інформує офіційний сайт УАФ.

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Термінову заміну довелося шукати Андрію Луніну, у якого виявили коронавірус. Таким чином, трійка голкіперів збірної України повністю відрізняється від початкового списку. Раніше Різник і Пятов замінили травмованих Трубіна і Бущана. Востаннє Бойко викликався до збірної у 2019 році, а грав – у 2018-му.

Нагадаємо, у вересні збірна України проведе два матчі відбору на ЧС – 1-го проти Казахстану і 4-го проти Франції. На 8 вересня запланований спаринг з чехами.

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