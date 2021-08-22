"Марлос дуже допоміг свого часу Андрію Шевченку, збірній. Хлопець прийшов – технічне оснащення, бачення, у нього м'яч тримався, все інше... Саме тоді він дуже допоміг.

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Але зараз виходити на заміну на 15 хвилин, підтримувати темп... Я закрию дорогу своєму молодому футболісту. Я не націоналіст, але ви розумієте, про що я говорю. Мораєсу буде 35 років, Марлосу – 34. Вони грають в клубах. Величезне спасибі, що допомогли, але у нас є наші хлопці – вони повинні далі грати", – сказав Петраков в інтерв'ю Великому футболу.

Нагадаємо, новий тренер збірної України дебютує 1 вересня – матч відбору ЧС проти Казахстана.

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