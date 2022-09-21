Голкіпер Анатолій Трубін після нинішнього матчу з шотландцями в Лізі націй вирушить до розташування збірної U-21, стверджує Sport.ua.

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Петраков додав представника Шахтаря до Луніна і Різника, щоб мати повноцінне тріо воротарів. Виклик отримав і Євген Волинець, але він не міг летіти в Шотландію через відсутність британської візи. Кіпер Колоса компенсує втрату Трубіна на наступні два матчі національної збірної в Лізі націй, а Анатолій закриє позицію в молодіжці.

Нагадаємо, команда Руслана Ротаня боротиметься зі Словаччиною за путівку на чемпіонат Європи U-21. Матчі відбудуться 23 і 27 вересня.

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