Голкипер Анатолий Трубин после нынешнего матча с шотландцами в Лиге наций отправится в расположение сборной U-21, утверждает Sport.ua.

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Петраков добавил представителя Шахтера к Лунину и Ризныку, чтобы иметь полноценное трио вратарей. Вызов получил и Евгений Волынец, но он не мог лететь в Шотландию из-за отсутствия британской визы. Кипер Колоса компенсирует потерю Трубина на следующие два матча национальной сборной в Лиге наций, а Анатолий закроет позицию в молодежке.

Напомним, команда Руслана Ротаня будет бороться со Словакией за путевку на чемпионат Европы U-21. Матчи пройдут 23 и 27 сентября.

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