Петраков: Такі матчі, як проти Ізраїля, варті п'яти матчів УПЛ

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков прокоментував перемогу в матчі проти Ізраїля.

"Напередодні матчу ми з хлопцями провели повноцінне заняття тактичного плану, усе розклали по полицях. І, як показала гра, команда виконала вимоги. Але давайте не будемо хвалити гравців, щоб не повторилися помилки, які були припущені в поєдинку з Азербайджаном.

Петраков: Передбачав, що після перемоги на молодіжному чемпіонаті світу стану непотрібним в Україні

На матч проти Ізраїля вийшов оптимальний склад? У цьому віці зарано щось стверджувати. Триває селекційна робота, ми переглядаємо багато футболістів. Не потрібно робити так, щоб хтось із нинішніх виконавців заспокоївся. Основу будемо визначати восени, ближче до кваліфікаційних поєдинків чемпіонату Європи.

Такі матчі – шанс для будь-якого футболіста зарекомендувати себе, щоб і надалі бути гідним представляти країну на міжнародній арені. Одна така гра, як зі збірною Ізраїлю, варта п'яти матчів внутрішньої першості", – поділився Петраков в коментарі офіційному сайту УАФ.

"Деякі гравці не дотягують до рівня збірної України U-17", – Петраков

Відзначимо, що збірна України U-17 впевнено перемогла Ізраїль (2:0) та вийшла до фіналу турніру імені Віктора Баннікова, де зустрінеться зі збірною Туреччини.