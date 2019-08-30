Петраков: Такие матчи, как с Израилем, стоят пяти матчей УПЛ

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков прокомментировал победу в матче против Израиля.

"Накануне матча мы с ребятами провели полноценное занятие тактического плана, все разложили по полочкам. И, как показала игра, команда выполнила требования. Но давайте не будем хвалить игроков, чтобы не повторились ошибки, которые были допущены в поединке с Азербайджаном.

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Можно ли сказать, что на матч против Израиля вышел оптимальный состав? В этом возрасте рано что-то утверждать. Продолжается селекционная работа, мы просматриваем много футболистов. Не нужно делать так, чтобы кто-то из нынешних исполнителей успокоился. Основу будем определять осенью, ближе к квалификационным поединков чемпионата Европы.

Такие матчи – шанс для любого футболиста зарекомендовать себя, чтобы и дальше быть достойным представлять страну на международной арене. Одна такая игра, как со сборной Израиля, стоит пяти матчей внутреннего первенства", – поделился Петраков в комментарии официальному сайту УАФ.

"Некоторые игроки не дотягивают до уровня сборной Украины U-17", – Петраков

Отметим, что сборная Украины U-17 уверенно победила Израиль (2:0) и вышла в финал турнира имени Виктора Банникова, где встретится со сборной Турции.