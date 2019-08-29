Петраков: Передбачав, що після перемоги на молодіжному чемпіонаті світу стану непотрібним в Україні

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков розповів про зміни у своєму житті після перемоги на чемпіонаті світу U-20.

"Як змінилось життя після перемоги на чемпіонаті світу? Не на краще однозначно. Заздрісників стало в десять разів більше. У нашій країні ніщо не цінується. Після чемпіонату світу я передбачав, що своїй країні я буду непотрібним. Так і сталося. Звичайно, сподівався, що мене хтось покличе, але я зараз абсолютно не затребуваний.

"Деякі гравці не дотягують до рівня збірної України U-17", – Петраков

Наприклад, сербський фахівець Велько Пауновіч, який переміг з "молодіжкою" у 2015 році, відразу ж отримав пропозицію від Чикаго Файр. Він і досі працює в МЛС. Але він знає мови – іспанська, англійська. І у нього це було далеко не єдине запрошення. Мене ж ніхто і нікуди не запрошував. Агента у мене також немає.

Чи покликали б мене кудись, якби я знав інші мови? Думаю так. Тому молодим нашим фахівцям я рекомендую вчити англійську. Без мови ти не тренер. Не можеш донести інформацію футболістам. Без знання мови тренер втрачає 60-70% своєї привабливості. Якщо тренер – мотиватор, він просто не зможе донести важливу інформацію до гравців. Через перекладача це все не те", – розповів Петраков в інтерв'ю журналу Футбол.

Вони йдуть на прорив: 9 українських талантів, які можуть стати відкриттям нового сезону