"Деякі гравці не дотягують до рівня збірної України U-17", – Петраков

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков залишився незадоволеним рівнем гравців команди.

"У мене немає селекційних зборів, тому гравців потрібно перевіряти по ходу контрольних матчів. Ніде правди діти, деякі виконавці ще не дотягують до рівня збірної й вимог, які тут висувають.

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Скажу чесно, що й хлопці, які виходили на заміну, провалили гру. Після матчу в мене з командою відбулася дуже серйозна розмова. Видно було ще перед поєдинком, що концентрація у гравців не на належному рівні. І про це я їх попереджав перед самою грою. І майстерності забракло. Другий тайм був провалений командою повністю", – поділився Петраков у коментарі офіційному сайту УАФ.

Відзначимо, що збірна України U-17 у більшості переграла одноліток з Азербайджану 4:2 у рамках 2-го туру меморіала ім. Баннікова.

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