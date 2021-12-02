Наставники національної, молодіжної та юнацьких збірних України зібрались у Будинку футболу, щоб підбити підсумок року, який минає.

У четвер, 2 грудня, відбулося засідання Комітету національних збірних команд УАФ, повідомляє офіційний сайт асоціації.

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Під час заходу за участю співголів комітету Олега Блохіна й Олексія Михайличенка, а також перших віце-президентів Анатолія Дем'яненка та Вадима Костюченка Олександр Петраков, Руслан Ротань, Володимир Єзерський і Олег Кузнецов відзвітували про роботу зі своїми командами у 2021-му. Також вони поділилися планами підготовки до міжнародних матчів наступного року.

Окрім цього, члени комітету переглянули проєкт міжнародного календаря поєдинків збірних на 2022-й. Пізніше його буде запропоновано для розгляду Виконкому УАФ.

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