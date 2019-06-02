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Петраков поділився очікуваннями від 1/8 фіналу ЧС-2019 U-20

2 червня 23:43 328 Читать на русском
Петраков поділився очікуваннями від 1/8 фіналу ЧС-2019 U-20
Олександр Петраков / УАФ

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков назвав особливість гри збірної Панами.

 

"Усі гравці здорові, усі тренуються – втрат немає. Завтра гратимемо проти Панами. За два дні ми переглянули три поєдинки за участю цієї збірної. Дуже сподобалася команда – дисциплінована, тактично грамотна, відчувається рука тренера.

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Те, що наші суперники мають на день менше в плані підготовки, гадаю, не вплине на результат гри. У Новій Зеландії ми також мали для підготовки на день більше, ніж Сенегал, вийшли й поступилися.

Тут діють інші поняття, і така команда, як Панама, буде боротися, і гравці цієї збірної серйозно налаштовані, аби заявити про себе і перейти в якийсь сильний клуб. Вони будуть битися за результат до кінця", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

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